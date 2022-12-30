Анчелотти: «Я не беспокоюсь о продлении Асенсио и Себальоса»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выказался о будущем полузащитников Марко Асенсио и Дани Себальоса.

Напомним, что контракты обоих футболистов с испанским клубом рассчитаны до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что интерес к Асенсио проявляет английский «Манчестер Юнайтед».

Анчелотти признался, что сложившаяся ситуация его никак не беспокоит, поскольку время для обсуждения будущего игроков ещё есть.

«Если эти игроки захотят продолжать играть за «Реал», то я буду рад этому, если же нет — тоже», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В текущем сезоне 26-летний Асенсио провёл в составе «сливочных» 15 матчей, отметившись в них тремя голами и тремя результативными передачами. На счету его ровесника Себальоса один голевой пас в 11 встречах.