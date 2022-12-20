В «Реале» есть оптимизм, что Модрич продлит контракт

Мадридский «Реал» практически уверен в том, что полузащитник команды Лука Модрич продлит свой контракт, который истекает в конце сезона. По информации от Relevo, в руководстве есть оптимизм по будущему хорвата на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, Модрич выступает за мадридский «Реал» уже с 2012 года. Ранее полузащитник дал понять, что хочет сыграть за сборную Хорватии на Евро-2024. Это значит, что как минимум до этого срока он не намерен заканчивать профессиональную карьеру.

Модрич на прошедшем чемпионате мира помог сборной Хорватии завоевать бронзовые медали. В нынешнем сезоне на счету хавбека три гола и два ассиста в чемпионате Испании.