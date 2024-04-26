«Барселона» может вернуть Верратти в Европу

Марко Верратти оказался не нужен Луису Энрике – после назначения в «ПСЖ» испанский тренер отказался от итальянского полузащитника. В итоге прошлой осенью Верратти после одиннадцати лет в парижском клубе перебрался в «Аль-Араби» (Катар).

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание Sport, ближайшим летом 31-летний Верратти может вернуться в Европу. Интерес к полузащитнику проявляет не кто-нибудь, а «Барселона».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Марко Верратти в 25 миллионов евро.

На текущий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.