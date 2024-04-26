«Реал Сосьедад» - «Реал»: Захарян остался в запасе, Гюлер выйдет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Реал Сосьедада» и мадридского «Реала» на матч 33-го тура чемпионата Испании.

Встреча пройдёт сегодня в Сан-Себястьяне, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян остался на скамейке запасных. В то же время турецкий футболист «сливочных» Арда Гюлер впервые в Ла Лиге выйдет в стартовом составе.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Одриосола, Субельдия, Галан, Ле Норман, Субименди, Мерино, Туррьентес, Кубо, Барренечеа, Оярсабаль.

«Реал» М: Аррисабалага, Карвахаль, Милитао, Фернандес, Гарсия, Тчуамени, Модрич, Диас, Себальос, Гюлер, Хоселу.

За текстовой трансляцией этого поединка можно будет следить на портале LiveResult.ru.