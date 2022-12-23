Надаль: «Я бы подписал Мбаппе в «Реал» уже завтра»

Теннисист Рафаэль Надаль, являющийся болельщиком мадридского «Реала», призвал руководство «королевского клуба» подписать Килиана Мбаппе, который недавно стал лучшим бомбардиром чемпионата мира с 8 голами.

«Как фанат «Реала», я бы подписал Мбаппе в команду уже завтра», – цитирует Надаля Madrid Zone.

Не исключено, что Мбаппе может перебраться на «Сантьяго Бернабеу» летом 2023 года. Ранее ходили слухи, что Килиан уже пожалел о своём решении продлить контракт с «ПСЖ».

У 24-летнего Мбаппе уже была возможность перейти в «Реал» летом, но француз нарушил своё обещание и подписал новое соглашение со своим нынешник клубом, которое истекает летом 2025 года.