Анчелотти: «Модрич останется в «Реале», если захочет»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил вероятность того, что полузащитник Лука Модрич останется в команде ещё на один сезон. Напомним, соглашение хорвата с «королевским клубом» подходит к концу в июле 2023 года.

«Модрич – бессмертен. Он останется, если захочет. Все мы уверены, что он закончится карьеру в «Реале», – цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, Модрич ранее подтвердил, что не намерен заканчивать международную карьеру и хочет выступить за сборную Хорватии на Евро-2024, который состоится в Германии. 37-летний Лука в нынешнем сезоне отметился тремя голами и двумя ассистами в Ла Лиге, где «Реал» пока располагается на втором месте с отставанием в два пункта от «Барселоны».