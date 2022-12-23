«Барселона» не потеряла интерес к Асенсио

Каталонская «Барселона» продолжает мониторить ситуацию с контрактом Марко Асенсио. Напомним, соглашение футболиста с мадридским «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона.

По информации от Ara, «Барселона» ещё не потеряла интерес к Асенсио. Каталонский клуб до сих пор изучает возможность приглашения футболиста следующим летом на правах свободного агента. Сам Марко ранее не стал исключать, что в будущем окажется на «Камп Ноу».

В последнее время ходили слухи, что у Асенсио увеличились шансы на продление контракта с «Реалом». Мадридский клуб не против оставить Марко на «Сантьяго Бернабеу» ещё на несколько сезонов.