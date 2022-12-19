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Анчелотти – о возможном назначении в сборную «Бразилии»: «Не уйду, пока «Реал» меня не уволит»

19 Декабря 2022 • 12:25 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
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30.12 23:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал своё возможное назначение в сборную Бразилии. Напомним, «пентакампеоне» считают наставника «королевского клуба» своим приоритетным кандидатом на замену уволенному Тите.

«Я не знаю, что произойдёт в будущем, но я очень счастлив в «Реале». У меня действует контракт до 2024 года. Я не собираюсь уходить, пока меня не уволят. У меня будет время подумать о своём будущем», – цитирует итальянца журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Анчелотти якобы дал согласие возглавить сборную Бразилии летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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