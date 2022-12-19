Анчелотти подвёл итоги соперничества Месси и Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу сборной Аргентины на чемпионате мира. Напомним, что таким образом капитан «бело-голубых» Лионель Месси выиграл все возможные трофеи на уровне сборных.

«Соперничество Роналду и Месси мотивировало этих игроков поддерживать высокий уровень. В конце концов, Лионель выиграл чемпионат мира, а Криштиану нет. Тем не менее, Роналду провёл потрясающую карьеру, особенно в мадридском «Реале», – цитирует Анчелотти Madrdi Xtra.

Напомним, Роналду сейчас ищет себе новый клуб. Португалец является свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед», который состоялся из-за конфликта с руководством.