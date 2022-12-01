В «Реале» высказались о желании Роналду вернуться в испанский клуб

В мадридском «Реале» прокомментировали информацию о том, что экс-нападающий «сливочных» Криштиану Роналду хотел вернуться в испанский клуб.

Напомним, что по ходу текущего месяца 37-летний португалец остался без команды, после того как с ним расторг соглашение английский «Манчестер Юнайтед».

Ранее футбольный агент Паулу Барбоза сообщил о том, что Роналду связывался с «Реалом», чтобы обсудить тему своего возможного возвращения в мадридский клуб.

«Мы не будем комментировать возможный переход Роналду в клуб. В данном случае это личная информация», — приводит слова пресс-службы «Реала» «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории испанского клуба, забив в его составе 450 мячей. Цвета «Реала» знамениты португалец защищал в период с 2009 по 2018 год.