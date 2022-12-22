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Чемпионат Испании. Ла Лига

Габулов назвал лучшего вратаря уходящего года

22 Декабря 2022 • 19:10 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
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30.12 23:30

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал, кого он считает лучшим вратарём в уходящем году.

«Думаю, лучшим должен стать Тибо Куртуа, потому что человек вытащил для «Реала» Лигу чемпионов, провёл ярко групповой этап чемпионата мира», - цитирует Габулова «Чемпионат».

Габулов отметил и стабильно высокий уровень выступлений от Куртуа в чемпионате Испании.

Напомним, что несмотря на усилия Куртуа сборная Бельгии не смогла выйти из группы на минувшем чемпионате мира в Катаре. Европейцы провалили групповой этап, заняв третье место в квартете с командами Марокко, Хорватии и Канады. Единственную победу бельгийцы «со скрипом» одержали в первом туре над сборной Канады – 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Габулов Тибо Куртуа
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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