Габулов назвал лучшего вратаря уходящего года

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал, кого он считает лучшим вратарём в уходящем году.

«Думаю, лучшим должен стать Тибо Куртуа, потому что человек вытащил для «Реала» Лигу чемпионов, провёл ярко групповой этап чемпионата мира», - цитирует Габулова «Чемпионат».

Габулов отметил и стабильно высокий уровень выступлений от Куртуа в чемпионате Испании.

Напомним, что несмотря на усилия Куртуа сборная Бельгии не смогла выйти из группы на минувшем чемпионате мира в Катаре. Европейцы провалили групповой этап, заняв третье место в квартете с командами Марокко, Хорватии и Канады. Единственную победу бельгийцы «со скрипом» одержали в первом туре над сборной Канады – 1:0.