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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» будет отслеживать развитие Эндрика, пока тот играет в Бразилии

26 Декабря 2022 • 00:44 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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30.12 23:30

Мадридский «Реал» будет внимательно следить за Эндриком, выступающим за «Палмейрас» до 2024 года.

«Сливочные» официально оформили подписание 16-летнего вундеркинда за 72 млн евро с учётом возможных бонусов, но переход состоится только летом 2024 года, когда бразилец отметит 18-летие. По информации Defensa Central, до этих пор «Реал» намерен делать всё, чтобы игрок правильно развивался: клуб отправил в Бразилию своих представителей, которые будут следить за профессиональным режимом восходящей звезды. Кроме того, юный нападающий активно советуется с соотечественником Винисиусом Жуниором, в своё время также перешедшим из бразильского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Винисиус Жуниор Эндрик
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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