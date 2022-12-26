«Реал» будет отслеживать развитие Эндрика, пока тот играет в Бразилии

Мадридский «Реал» будет внимательно следить за Эндриком, выступающим за «Палмейрас» до 2024 года.

«Сливочные» официально оформили подписание 16-летнего вундеркинда за 72 млн евро с учётом возможных бонусов, но переход состоится только летом 2024 года, когда бразилец отметит 18-летие. По информации Defensa Central, до этих пор «Реал» намерен делать всё, чтобы игрок правильно развивался: клуб отправил в Бразилию своих представителей, которые будут следить за профессиональным режимом восходящей звезды. Кроме того, юный нападающий активно советуется с соотечественником Винисиусом Жуниором, в своё время также перешедшим из бразильского чемпионата.