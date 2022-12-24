Стало известно, когда Кроос определится со своим будущим в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос подумывает о завершении карьеры.

Немецкий футболист, которому исполнится 33 года в январе, давно известил окружение о возможном завершении карьеры по окончании нынешнего сезона. В «Реале» хотели бы сохранить Крооса и намерены предложить ему новый контракт, но будущее хавбека остаётся неопределённым. Согласно сообщениям Marca, игрок примет окончательное решение в феврале нового года.

Тони Кроос выступает за «Реал» с лета 2014 года. В текущей кампании он принял участие в 18 матчах «сливочных» во всех турнирах, записав себе в актив один забитый мяч и четыре результативных паса.