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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда Кроос определится со своим будущим в «Реале»

24 Декабря 2022 • 01:41 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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30.12 23:30

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос подумывает о завершении карьеры.

Немецкий футболист, которому исполнится 33 года в январе, давно известил окружение о возможном завершении карьеры по окончании нынешнего сезона. В «Реале» хотели бы сохранить Крооса и намерены предложить ему новый контракт, но будущее хавбека остаётся неопределённым. Согласно сообщениям Marca, игрок примет окончательное решение в феврале нового года.

Тони Кроос выступает за «Реал» с лета 2014 года. В текущей кампании он принял участие в 18 матчах «сливочных» во всех турнирах, записав себе в актив один забитый мяч и четыре результативных паса.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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