Анчелотти: «Реал» будет бороться за победу во всех турнирах»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о целях клуба в текущем сезоне.

Прошлая кампания стала для «сливочных» триумфальной, и итальянский специалист надеется повторить успех: «Лига чемпионов – самый важный и наш любимый турнир, но другие соревнования тоже важны. Мы будем бороться за победу везде – и в Ла Лиге, и в Кубке Испании. Да, это будет сложно, но мы должны ставить такую цель и делать всё для реализации задуманного», – цитируют Анчелотти испанские СМИ.

После 14 туров чемпионата Испании «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на два очка. В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют против «Ливерпуля».