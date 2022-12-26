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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мариано Диас готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Реале»

26 Декабря 2022 • 16:00 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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30.12 23:30

Мадридский «Реал» больше не рассчитывает на своего воспитанника Мариано Диаса, у которого в конце сезона заканчивается контракт с командой. По информации от ABC, агент футболиста пытался выбить у «королевского клуба» новый контракт с пониженной зарплатой, но руководство дало отрицательный ответ.

«Реал» не намерен сохранять Диаса даже в статусе запасного форварда. В случае травмы Карима Бензема, вместо француза в основе выходит Родриго. Это показательно демонстрирует уровень тренерского штаба к экс-форварду «Лиона».

В нынешнем сезоне Диас всего 4 раза появлялся на поле в чемпионате Испании. Ранее ходили слухи, что агент Мариано предложил услуги клиента миланскому «Интеру».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мариано Диас
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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