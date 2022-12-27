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Трансфер Беллингема или Фернандеса не повлияет на будущее Модрича в «Реале»

27 Декабря 2022 • 13:59 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.20 X 4.50 2 1.50
30.12 23:30

Возможное прибытие в мадридский «Реал» Джуда Беллингема или Энцо Фернандеса не повлияет на будущее Луки Модрича в «королевском клубе». По информации от Diario AS, хорват является неприкасаемым футболистом для главного тренера Карло Анчелотти.

Несмотря на истекающий контракт в конце сезона, Модрич сам может продлить его по желанию Как и сообщалось ранее, заключение новой сделки – лишь вопрос времени.

«Реал» очень хочет подписать 19-летнего Беллигема из дортмундской «Боруссии», за которого немцы хотят свыше 100 миллионов евро. В свою очередь, лиссабонская «Бенфика» готова отпустить 21-летнего Энцо Фернандеса за 120 миллионов евро, которые прописаны в контракте аргентинца в качестве отступных.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Боруссия Дортмунд Лука Модрич Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023 Джуд Беллингем
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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