Мбаппе был одним из тех, кто поддерживал возвращение Бензема в сборную Франции

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе были хорошие отношения с форвардом мадридского «Реала» Каримом Бензема. По информации от COPE, Мбаппе был одним из тех футболистов, которые поддерживали возвращение Бензема в национальную сборную Франции в 2021 году перед стартом чемпионата Европы.

Более того, Мбаппе очень хотел играть в связке именно с Бензема, который в последние годы находится в отличной форме.

Действующий обладатель «Золотого мяча» недавно объявил о завершении карьеры в сборной Франции. По слухам, этому послужили конфликты внутри раздевалки. Напомним, чемпионат мира в Катаре Бензема пропустил из-за травмы.