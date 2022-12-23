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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе был одним из тех, кто поддерживал возвращение Бензема в сборную Франции

23 Декабря 2022 • 15:43 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
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28.12 23:00

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе были хорошие отношения с форвардом мадридского «Реала» Каримом Бензема. По информации от COPE, Мбаппе был одним из тех футболистов, которые поддерживали возвращение Бензема в национальную сборную Франции в 2021 году перед стартом чемпионата Европы.

Более того, Мбаппе очень хотел играть в связке именно с Бензема, который в последние годы находится в отличной форме.

Действующий обладатель «Золотого мяча» недавно объявил о завершении карьеры в сборной Франции. По слухам, этому послужили конфликты внутри раздевалки. Напомним, чемпионат мира в Катаре Бензема пропустил из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе
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