Ракитич ответил, почему «Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов после 2015 года

Бывший футболист «Барселоны» Иван Ракитич вновь высказался о неудачах команды в Лиге чемпионов.

Последний триумф «сине-гранатовых» в самом престижном еврокубке датирован 2015 годом – та победа так и осталась единственной для Ракитича, выступавшего за каталонцев с 2014 по 2020 год.

«Мы сами проиграли Лигу чемпионов с 2018 и 2019 годах. Конечно, соперники заслужили своё, но, думаю, тогда мы недостаточно усердствовали. Мы что-то упустили. Мы устали побеждать. Когда вы много выигрываете, концентрация снижается, и вы уже не так внимательны к деталям, что в итоге губит вас», – рассказал в беседе с MicsPod хорватский полузащитник.