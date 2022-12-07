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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» нацелился на форварда «Реала»

07 Декабря 2022 • 09:46 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
30.12 23:30

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб уже сделал запрос «сливочным» по 29-летнему футболисту. Напомним, что действующий контракт Диаса с «Реалом» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает доминиканского игрока в 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне форвард провёл в составе испанской команды пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

Отметим, что Диас находится в системе «Реала» с 2011 года. Однако в сезоне-2017/2018 он успел поиграть за «Лион», забив в составе французской команды 21 мяч. После чего был выкуплен «сливочными» обратно за 21,5 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лацио Мариано Диас
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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