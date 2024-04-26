Президент Ла Лиги Тебас прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что думает о решении главного тренера Хави Эрнандеса продолжить работу в «Барселоне».

В январе наставник объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. Позднее специалист неоднократно утверждал, что точно не изменит своё решение, однако всё же решил остаться – об этом в четверг официально сообщил клуб.

«Хави остаётся в «Барселоне»? Это решение клуба. Я не заостряю внимание на подобных вопросах, даже если они могут казаться удивительными. В мои обязанности не входят рассуждения о тренерах и их решениях. Если Лапорта счёт это целесообразным, а Хави остался доволен, то так будет лучше для «Барселоны», но у меня не может быть собственного мнения по этой теме», – цитирует Barca Universal Тебаса.