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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги Тебас прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне»

26 Апреля 2024 • 01:33 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что думает о решении главного тренера Хави Эрнандеса продолжить работу в «Барселоне».

В январе наставник объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. Позднее специалист неоднократно утверждал, что точно не изменит своё решение, однако всё же решил остаться – об этом в четверг официально сообщил клуб.

«Хави остаётся в «Барселоне»? Это решение клуба. Я не заостряю внимание на подобных вопросах, даже если они могут казаться удивительными. В мои обязанности не входят рассуждения о тренерах и их решениях. Если Лапорта счёт это целесообразным, а Хави остался доволен, то так будет лучше для «Барселоны», но у меня не может быть собственного мнения по этой теме», – цитирует Barca Universal Тебаса.

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Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Хавьер Тебас ещё теги

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