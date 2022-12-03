Озил: «Моё сердце бьётся за «Реал»

Полузащитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Месут Озил рассказал о своём переходе из мадридского «Реала» в «Арсенал» осенью 2013 года.

34-летний немец признался, что ему было очень тяжело решиться на уход из испанского клуба, так как ему очень хотелось выиграть вместе со «сливочными» Лигу чемпионов.

«Уход из «Реала» был самым трудным решением в моей жизни. Я мечтал выиграть с ними Лигу чемпионов. Моё сердце бьётся за «Реал». У меня до сих пор много друзей в клубе», — заявил Озил.

Напомним, Озил выступал за «сливочных» в период с 2010 по 2013 год. В составе «Реала» полузащитник провёл в общей сложности 159 матчей, забив 27 голов и отдав 80 результативных передач. Вместе с «королевским» клубом экс-игрок сборной Германии сумел выиграть испанский чемпионат.