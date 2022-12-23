Себальос выйдет в старте на матч с «Вальядолидом»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос выйдет в стартовом составе своей команды на матч следующего тура чемпионата Испании с «Вальядолидом». Об этом сообщает издание Diario AS.

По информации от источника, Модрич, Камавинга и Тчуамени не готовы принять участие в матче, так как совсем недавно выступали на чемпионате мира в составе своих сборных. Именно поэтому Себальос остаётся единственной доступной опцией пару к Тони Кроосу и Федерико Валвьерде.

Напомним, Себальос в конце сезона может покинуть «Реал» в статусе свободного агента, так как его контракт с «королевским клубом» скоро подходит к концу.