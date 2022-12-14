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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари: «Акинфеев заиграл бы в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «ПСЖ» или «Барселоне»

14 Декабря 2022 • 09:13 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
30.12 23:30

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари поделился мнением о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

Бразилец назвал 36-летнего футболиста легендой российского футбола и лучшим вратарём РПЛ. Как полагает Ари, Акинфеев мог бы заиграть во многих топовых клубах Европы.

«Уверен, он бы заиграл в «Манчестер Юнайтед», мадридском «Реале», «ПСЖ» или «Барселоне», в любом топ-клубе мира. Если бы он уехал туда пару лет назад, играл бы сейчас там в стартовом составе — я в этом вообще не сомневаюсь», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Акинфеев провёл в составе ЦСКА 18 матчей, пропустив в них 19 мячей и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Сейчас портал Transfermarkt оценивает экс-голкипера сборной России в 2 миллиона евро.

Отметим, что Акинфеев является воспитанником московского клуба и представляет его на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ЦСКА Москва Барселона Манчестер Юнайтед Игорь Акинфеев ПСЖ Ари
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