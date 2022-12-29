Анчелотти: «Бензема очень хорош после возвращения»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти оценил форму нападающего Карима Бензема, который вернулся в команду в начале декабря. Форвард не сыграл на чемпионате мира за сборную Франции из-за травмы.

«Бензема вернулся 10 декабря и с тех пор был хорош. Он работал с командой, а также принимал участие в товарищеских матчах. Карим отлично справляется и демонстрирует огромный энтузиазм. Я думаю, скоро он покажет свои лучшие качества», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Бензема является действующим обладателем «Золотого мяча», получив награду в октябре. Недавно Карим завершил карьеру в сборной Франции.