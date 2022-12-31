Анчелотти: «Отныне Бензема будет совсем другим»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Вальядолидом».

Гостевая для «сливочных» встреча Ла Лиги завершилась победой – 2:0. Счёт был открыт лишь на 83-й минуте, когда Карим Бензема реализовал пенальти. Спустя шесть минут француз оформил дубль.

«Очень непростая игра, мы не лучшим образом сыграли в защите.

На мой взгляд, лучшими сегодня были Бензема и Куртуа. Мотивация Карима просто запредельна – отныне вы будете видеть совсем другого Бензема», – заявил рулевой «Реала» после триумфа своей команды.

В активе Бензема семь забитых мячей в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу, на одно очко опережая «Барселону», но у каталонцев остаётся матч в запасе.