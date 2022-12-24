Азар завершил карьеру в сборной Бельгии, чтобы пробиться в основу «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не считает, что его карьера на «Сантьяго Бернабеу» уже закончена. По информации от Diario AS, бельгиец в последние дни очень усердно тренируется и впечатляет тренерский штаб своей формой.

По сведениям источника, Азар не просто так завершил карьеру в сборной Бельгии. Футболист намерен посвятить всё время тому, чтобы пробиться в основной состав «королевского клуба», даже несмотря на сумасшедшую конкуренцию с Винисиусом.

В нынешнем сезоне Азар провёл всего три матча в чемпионате Испании. В этих поединках бельгиец не записал в свой актив ни одного результативного действия.