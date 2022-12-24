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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар завершил карьеру в сборной Бельгии, чтобы пробиться в основу «Реала»

24 Декабря 2022 • 15:47 Комментировать (1)
Вальядолид
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Реал Мадрид
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30.12 23:30

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не считает, что его карьера на «Сантьяго Бернабеу» уже закончена. По информации от Diario AS, бельгиец в последние дни очень усердно тренируется и впечатляет тренерский штаб своей формой.

По сведениям источника, Азар не просто так завершил карьеру в сборной Бельгии. Футболист намерен посвятить всё время тому, чтобы пробиться в основной состав «королевского клуба», даже несмотря на сумасшедшую конкуренцию с Винисиусом.

В нынешнем сезоне Азар провёл всего три матча в чемпионате Испании. В этих поединках бельгиец не записал в свой актив ни одного результативного действия.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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NOBODY
24 Декабря 2022 в 15:55
иди уже нахрен из Реала - надоел ты всем
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