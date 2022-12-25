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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, при каком условии «Реал» попытается подписать звезду ЧМ-2022 Энцо Фернандеса

25 Декабря 2022 • 22:39 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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30.12 23:30

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес – не первый в списке трансферных целей мадридского «Реала».

21-летний футболист, ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины, попал на радары множества грандов, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Бенфика» не торопится расставаться с хавбеком, поэтому запрашивает за его продажу солидные 120 млн евро. По информации Marca, «Реал» вступит в гонку за аргентинцем только в том случае, если окончательно лишится шансов на подписание Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Именно 19-летний англичанин является приоритетной целью «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Боруссия Дортмунд Энцо Фернандес Джуд Беллингем
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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