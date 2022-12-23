Мартинес: «Я постарался психологически сломать Тчуамени в серии пенальти, в итоге он даже не попал в створ»

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, как сбил с толку полузащитника Франции Орельена Тчуамени, который не забил пенальти в послематчевой серии. Напомним, «бело-голубые» стали победителями мундиаля и добавили на свою футболку третью звезду.

«Когда я отбил первый пенальти от Комана, я знал, что второй парень будет нервничать. Я постарался психологически сломать Тчуамени. Я сам отдал ему мяч и пытался сбить с толку разговорами. В итоге он не смог попасть даже в створ ворот. Он всё запорол», – цитирует Мартинеса TyC Sports.

Напомним, Эмилиано был признан лучшим голкипером чемпионата мира в Катаре.