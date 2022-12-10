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«Ливерпуль» готов заплатить 150 миллионов евро за Беллингема

10 Декабря 2022 • 11:59 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

«Ливерпуль» готов заплатить 150 миллионов евро за полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает журналист Маттео Моретто.

Ранее сообщалось, что интерес к 19-летнему хавбеку также проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Однако, по информации различных источников, лидирует в гонке за подписание молодого англичанина именно «Ливерпуль».  

Действующий контракт Беллингема с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «шмелей» 22 матча, отметившись в них девятью голами и тремя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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