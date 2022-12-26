Клопп в очередной раз заявил, что «Ливерпулю» нужны трансферы в январе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от деятельности клуба в зимнее трансферное окно. Немецкий специалист хочет найти на рынке такое же качественное усиление, коим год назад для мерсисайдцев стал Луис Диас, который перешёл из «Порту» за 40 миллионов евро.

«Сейчас у нас есть два игрока, которые пропустят много матчей из-за травмы. Год назад команда в январе приобрела Луиса Диаса, который очень сильно нам помог в оставшейся части сезона. Если мы сможем сделать нечто подобное сейчас, это будет очень позитивный шаг для команды», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Сегодня «Ливерпуль» в 19:30 по Москве сыграет на выезде с «Астон Виллой» в рамках Английской премьер-лиги.