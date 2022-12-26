Защитник «Ливерпуля» Байтечич отметился двумя достижениями после гола «Астон Вилле»

Молодой защитник «Ливерпуля» Стефан Байчетич отметился победным мячом в ворота «Астон Виллы» в матче Английской премьер-лиги.

Напомним, что испанец забил третий гол бирмингемцам, установив окончательный счёт 3:1. Таким образом, Байчетич стал третьим в списке самых молодых авторов голов «мерсисайдцев» в рамках английского первенства после Майкла Оуэна и Рахима Стерлинга. Также Стефан в возрасте 18 лет и 65 дней стал вторым самым молодым испанцем после Сеска Фабрегаса, отличившемся в АПЛ.

Напомним, что подопечные Юргена Клоппа выиграли первый матч после возобновления сезона усилиями Виргила ван Дейка, Мохамеда Салаха и Стефана Байчетича. «Ливерпуль» вышел на пятое место в турнирной таблице с 25 очками.