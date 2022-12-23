У «Ливерпуля» нет шансов подписать Беллингема в январе

«Ливерпуль» не сможет подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в январское трансферное окно, ведь англичанина совершенно точно не отпустят зимой. По информации от ESPN, ни у одного клуба нет шансов заключить сделку в январе.

Зато следующим летом Беллингем станет главным приоритетом мерсисайдского клуба. Планам даже не должны помешать требуемые за полузащитника деньги. Напомним, «шмели» ранее оценивали хавбека в сумму около 150 миллионов евро. Таким образом, Джуд наверняка станет самым дорогим игроком в истории своего будущего клуба, если только не решит перебраться в «ПСЖ».

В гонке за Беллингемом не стоит сбрасывать со счетом мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», которые тоже решительно настроены заполучить игрока.