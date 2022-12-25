Фаулер: «Беллингем – один из лучших, я хотел бы видеть его в «Ливерпуле»

Бывший футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался о полузащитнике дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуде Беллингеме.

19-летний хавбек считается одной из главных восходящих звёзд футбола. В его подписании заинтересованы мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие гранды европейского футбола.

«Беллингем – фантастический футболист. На чемпионате мира все увидели, насколько он хорош, но о его качествах было известно и ранее. Как и любой болельщик «Ливерпуля», я хочу видеть в клубе лучших, а Джуд – один из лучших игроков прямо сейчас. Конечно, я бы хотел, чтобы этот переход состоялся», – приводит Liverpool Echo слова Фаулера.