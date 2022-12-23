Клопп «Будем надеяться, что Милнер не получил травму»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал состояние ветерана команды Джеймса Милнера, у которого есть подозрение на травму после вчерашнего матча ⅛ финала Кубка лиги, где мерсисайдцы уступили на выезде «Манчестер Сити» 2:3.

«Он что-то почувствовал. Мы надеемся, что это не травма, но пока рано говорить. Милнер сказал, что учитывая 30-летний опыт, он не думает, что это нечто серьёзное. Тем не менее, нам нужно всё проверить», – заявил Клопп на пресс-конференции после матча.

Напомним, Милнер ранее выступал за «Манчестер Сити» с 2010 по 2015 год и выиграл с командой два чемпионских титула АПЛ.