Эллиот: «Хочу остаться в «Ливерпуле» до конца карьеры»

19-летний полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот заявил, что хотел бы остаться в мерсисайдской команде до конца карьеры. Причём хавбек намерен остаться в клубе даже после того, как повесит бутсы на гвоздь, заняв должность в структуре.

«Я хочу остаться здесь до конца своей карьеры. Возможно, даже в другом статусе: будь то игрок, или тренер, или кто-то ещё. Я просто хочу быть в «Ливерпуле» до конца своей жизни», – цитирует футболиста официальный сайт мерсисайдцев.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника один гол и одна результативная передача в чемпионате Англии за четырнадцать матчей.