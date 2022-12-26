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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Робертсон установил рекорд АПЛ

26 Декабря 2022 • 21:03 Комментировать
Астон Вилла
0:2
Ливерпуль
1 4.50 X 4.05 2 1.80
перерыв

В понедельник вечером «Ливерпуль» проводит гостевой матч чемпионата Англии против «Астон Виллы». Мерсисайдцам удалось забить быстрый гол – Мохамед Салах поразил ворота после передачи от Эндрю Робертсона.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, Робертсон установил рекорд Английской премьер-лиги по количеству результативных передач среди защитников. Теперь на счету шотландца 54 ассиста.

Предыдущим автором рекорда АПЛ по голевым пасам среди защитников был Лейтон Бэйнс, на счету которого 53 ассиста.

Следить за матчем между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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