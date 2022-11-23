Шакири: «До сих пор смотрю матчи АПЛ, особенно с участием «Ливерпуля»

Полузащитник «Лиона» Джердан Шакири рассказал, что до сих пор смотрит матчи Английской премьер-лиги. Напомним, швейцарец ранее выступал на туманном альбионе в составе «Ливерпуля» и «Сток Сити».

«Я до сих пор смотрю матчи Английской премьер-лиги, особенно с участием «Ливерпуля». Это был трудный старт для команды, но я уверен, что игроки вернутся сильными. У них есть качество. Это футбол, иногда подобные вещи являются нормой», – заявил Шакири в интервью The Athletic.

Напомним, Шакири сыграет на своём третьем чемпионате мира за сборную Швейцарии. Его команда выступит в одной группе с Бразилией, Сербией и Камеруном.