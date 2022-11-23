Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шакири: «До сих пор смотрю матчи АПЛ, особенно с участием «Ливерпуля»

23 Ноября 2022 • 14:07 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.70 X 4.20 2 1.65
26.12 20:30

Полузащитник «Лиона» Джердан Шакири рассказал, что до сих пор смотрит матчи Английской премьер-лиги. Напомним, швейцарец ранее выступал на туманном альбионе в составе «Ливерпуля» и «Сток Сити».

«Я до сих пор смотрю матчи Английской премьер-лиги, особенно с участием «Ливерпуля». Это был трудный старт для команды, но я уверен, что игроки вернутся сильными. У них есть качество. Это футбол, иногда подобные вещи являются нормой», – заявил Шакири в интервью The Athletic.

Напомним, Шакири сыграет на своём третьем чемпионате мира за сборную Швейцарии. Его команда выступит в одной группе с Бразилией, Сербией и Камеруном.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Ливерпуль Джердан Шакири
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Ноября
15:45 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Ливерпуля» рассказал о желании поиграть в Испании
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Роналду дисквалифицирован и оштрафован 1
14:12 · Англия. Премьер-лига
Артета зимой хочет видеть в «Арсенале» нового вингера и полузащитника
14:07 · Англия. Премьер-лига
Шакири: «До сих пор смотрю матчи АПЛ, особенно с участием «Ливерпуля»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко не нужен «Милану»
13:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Уверен, Йохан Кройф велел бы мне продлить контракт с «Манчестер Сити»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Шакири: «Я провёл три замечательных года в «Ливерпуле»
13:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» изучит варианты для замены Роналду в январе
13:38 · Англия. Премьер-лига
Глейзеры готовы продать «МЮ» за 7-8 миллиардов евро 1
13:30 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола рассказал, как принимал решение о продлении контракта
13:25 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити» 1
12:51 · Англия. Премьер-лига
​Уход Роналду поможет «Манчестер Юнайтед» - раскрыты детали слухи
12:37 · Англия. Премьер-лига
​Клуб из Саудовской Аравии предлагает невероятные деньги Роналду 1 слухи
12:36 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд объяснил, почему Беллингем откажет «МЮ»
12:33 · Англия. Премьер-лига
Зиеш не входит в планы Поттера
Все новости
Рекомендуем