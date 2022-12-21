Милнер: «Тренерская работа — это стресс»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер высказался о возможном начале тренерской деятельности после завершения игровой карьеры.

По словам 36-летнего футболиста, ему понравилось проводить занятия для более молодых игроков из академии. Однако Милнер подчеркнул, что тренерская работа — это огромный стресс, так как специалиста могут отправить в отставку после первых же неудач его команды.

«Любому тренеру нужно минимум несколько лет, чтобы воплотить свои идеи и получить футболистов, которых он хочет. Тренер меняет культуру в команде, и это требует времени, но футбол — это бизнес», — цитирует Милнера Mirror с ссылкой на Amazon Prime Video.

В текущем сезоне Милнер провёл в составе «красных» 19 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.