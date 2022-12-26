Клопп рассчитывает, что Хендерсон поможет «Ливерпулю» с подписанием Беллингема

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется, что фактор Джордана Хендерсона сыграет определяющую роль в вопросе трансфера Джуда Беллингема.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» отлично ладит с капитаном «красных» в сборной Англии, и немецкий специалист рассчитывает, что 32-летний хавбек убедит Беллингема перебраться в «Ливерпуль» следующим летом, докладывает Daily Mail. Сделать это будет непросто, поскольку на 19-летнего игрока также претендуют «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». В составе «горожан» выступает Эрлинг Холанн, с которым, как известно, Беллингем дружит со времён совместной игры в «Боруссии».