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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лапорта рассказал, как «Барселона» хотела подписать нынешнего игрока «Ливерпуля»

16 Ноября 2022 • 01:01 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поведал об интересе каталонского клуба к вингеру Луису Диасу.

В январе текущего года колумбиец перебрался из «Порту» в «Ливерпуль» за 47 млн евро, успешно зарекомендовав себя на английских полях во второй половине прошлого сезона, однако судьба игрока могла сложиться иначе, если бы не финансовые трудности «Барселоны».

«Нас очень интересовал Луис Диас, – признаётся Лапорта, слова которого приводит Liverpool Echo. – Мы даже провели переговоры с его агентом, но «Ливерпуль» уже продвинулся в сделке. Кроме того, ситуация осложнялась экономической реструктуризацией в нашем клубе», – заявил президент «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Жоан Лапорта Луис Диас
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