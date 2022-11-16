Лапорта рассказал, как «Барселона» хотела подписать нынешнего игрока «Ливерпуля»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поведал об интересе каталонского клуба к вингеру Луису Диасу.

В январе текущего года колумбиец перебрался из «Порту» в «Ливерпуль» за 47 млн евро, успешно зарекомендовав себя на английских полях во второй половине прошлого сезона, однако судьба игрока могла сложиться иначе, если бы не финансовые трудности «Барселоны».

«Нас очень интересовал Луис Диас, – признаётся Лапорта, слова которого приводит Liverpool Echo. – Мы даже провели переговоры с его агентом, но «Ливерпуль» уже продвинулся в сделке. Кроме того, ситуация осложнялась экономической реструктуризацией в нашем клубе», – заявил президент «Барселоны».