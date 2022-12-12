Английский «Ливерпуль» опережает конкурентов в борьбе за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Основным претендентом на 21-летнего игрока считался мадридский «Реал», однако, как информирует Diario la capital, «Ливерпуль» уже согласовал с «Бенфикой» условия будущего перехода. Если планы английского гранда не сорвутся, трансфер состоится следующим летом.

Энцо Фернандес отыграл 24 матча за коллектив из Лиссабона, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. На чемпионате мира в Катаре молодой хавбек принял участие в пяти поединках сборной Аргентины, став автором одного гола и одного ассиста.