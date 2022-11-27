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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» вступил в переговоры по трансферу Беллингема

27 Ноября 2022 • 11:08 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, мерсисайдцы уже вступили в переговоры с руководством немецкого клуба по поводу возможного перехода 19-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что интерес к талантливому хавбеку также проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».    

Действующий контракт Беллингема с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «шмелей» 22 матча, забив девять голов и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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