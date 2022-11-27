«Ливерпуль» вступил в переговоры по трансферу Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, мерсисайдцы уже вступили в переговоры с руководством немецкого клуба по поводу возможного перехода 19-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что интерес к талантливому хавбеку также проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Действующий контракт Беллингема с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «шмелей» 22 матча, забив девять голов и отдав три результативные передачи.