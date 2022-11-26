«МЮ» выбыл из гонки за Беллингемом, на игрока осталось три претендента

«Манчестер Юнайтед» не сможет подписать полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема следующим летом.

Как стало известно ранее, в подписании 19-летнего лидера дортмундской «Боруссии» заинтересован лично наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. По информации авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» всё же не будет участвовать в борьбе за Беллингема летом 2023 года. На англичанина всерьёз претендуют только три клуба – английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а также мадридский «Реал». «Боруссия» планирует выручить от продажи восходящей суперзвезды порядка 150 млн евро.