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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» выбыл из гонки за Беллингемом, на игрока осталось три претендента

26 Ноября 2022 • 00:02 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.00
27.12 23:00

«Манчестер Юнайтед» не сможет подписать полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема следующим летом.

Как стало известно ранее, в подписании 19-летнего лидера дортмундской «Боруссии» заинтересован лично наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. По информации авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» всё же не будет участвовать в борьбе за Беллингема летом 2023 года. На англичанина всерьёз претендуют только три клуба – английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а также мадридский «Реал». «Боруссия» планирует выручить от продажи восходящей суперзвезды порядка 150 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Сборная Англии трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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