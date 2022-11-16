Бекхэм поддержал Роналду и позвал его в свой клуб

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», а ныне владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поддержал нападающего манкунианцев Криштиану Роналду и позвал его в свою команду. Об этом сообщает The Sun.

Напомним, ранее 37-летний португалец дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство английского клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Бекхэм считает, что «Манчестер Юнайтед» проявил неуважение к своему футболисту, а также осудил бывших игроков «красных дьяволов», выступивших с критикой Роналду.

В нынешнем сезоне Роналду провёл в составе английской команды 16 матчей, забив в них три мяча и отдав две результативные передачи. Действующее соглашение игрока сборной Португалии с манкунианцами рассчитано до лета следующего года.