Журналист Паллистер: «Кейн отлично бы подошёл «МЮ»

Британский журналист Гари Паллистер призвал нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна следующим летом перебраться в «Манчестер Юнайтед». Напомним, в конце сезона у англичанина будет оставаться год по контракту со «шпорами».

«Если брать во внимание индивидуальное мастерство, Кейн заслуживает выигрывать самые престижные трофеи. Следующим летом ему вновь предстоит сделать важный выбор для своей карьеры. Думаю, Гарри отлично подошёл бы «Манчестер Юнайтед», – цитирует Паллистера United Stand.

Напомним, на Кейна следующим летом также будет претендовать мюнхенская «Бавария», которая до сих пор не нашла достойную замену Роберту Левандовски.