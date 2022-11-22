Роналду не получит компенсацию от «МЮ» за досрочное расторжение контракта

«Манчестер Юнайтед» не придётся выплачивать Криштиану Роналду зарплату, положенную за оставшиеся полгода контракта.

Во вторник клуб официально объявил о расставании с игроком по взаимному согласию, что позднее подтвердил сам португалец. По информации журналиста Джеймса Дакера, 37-летний нападающий согласился уйти из клуба без компенсации. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» не выплатит Роналду даже часть сумму, которую должен был выплатить до лета 2023 года в случае продолжения сотрудничества.

Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, а в нынешней кампании потерял место в стартовом составе.