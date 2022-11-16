Хватит критиковать Роналду! «Манчестер Юнайтед» действительно не проявил уважения к португальцу

Одной из главных новостей в мире футбола в последние дни стало громкое интервью Криштиану Роналду, за которое на него ополчились. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» встаёт на защиту португальца.

Сколько же в последние дни высказано едких и желчных слов в отношении Криштиану Роналду! Якобы он не должен был так себя вести по отношению к клубу. Хотя почему вдруг?

Для понимания ситуации стоит вернуться в август 2021 года. Криштиану Роналду имеет выбор между двумя клубами – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Болельщики «красных дьяволов» могут начать писать гневные комменты, но прямо сейчас с футбольной точки зрения выбор профессионального футболиста очевидно в пользу «горожан». «Манчестер Сити» борется за трофеи, побеждает в Премьер-лиге, пытается выиграть Лигу чемпионов. «Горожане» играют в красивый футбол. На «Этихаде» есть возможность работать с одним из сильнейших тренеров современности. Что может дать «МЮ» в противовес? Ничего. Текущий «МЮ» не ровня «Сити».

Почему же Роналду выбрал «МЮ»? Уж точно не из-за денег, будь дело в них, он бы уехал в Саудовскую Аравию, куда его звали. Роналду вернулся на «Олд Траффорд» просто потому, что он там играл, там начинал свою большую европейскую карьеру, там стал звездой. В современном футбольном мире это реально крутой поступок. Португалец сознательно променял топ-клуб и почти гарантированные трофеи на возможность помочь команде, которая дала ему путёвку в жизнь.

Это не история, когда «МЮ» купил игрока, и тот должен был служить как солдат. Нет, это Роналду выбрал клуб, потому что его просили и звали, и португалец отчасти пожертвовал более интересным вариантом. Логично, что в такой ситуации он рассчитывал на поддержку со стороны клуба. Роналду честно исполнял свою часть обязанностей на поле, забивая голы и принося результат. Что в ответ сделал клуб? Пригласил Ральфа Рангника. Это же действительно было наистраннейшее решение вверить команду тренеру, который долгие годы нигде не работал по специальности. Мало того что позвали наставника, который давно не имел даже практики, не говоря уж об успехах, так ещё и того специалиста, которому стилистически Роналду ну абсолютно не подходит. Спрашивается, зачем же было уговаривать португальца присоединиться к проекту, к которому он органически не подходит?

Какой итог всего этого? Абсолютно прогнозируемый – непопадание в Лигу чемпионов. Разве секрет, что Роналду хотел в ней играть, что это было важным требованием для него? Непопадание во многом случилось из-за действий клуба. Роналду же не мальчик, для него каждый сезон на счету, и его обида и расстройство абсолютно понятны.

Что было этим летом? Роналду хотел уйти, но ведь «МЮ» не спешил его отдавать. Ситуация понятная: для клубаигрок является активом, тем более что за него было уплачено. При этом в проект Эрика тен Хага португалец тоже не вписывается. Несмотря на всё это, «МЮ» удержал Роналду. Только зачем? Чтобы дать сыграть 520 минут в Премьер-лиге и выпускать в основе на матчи Лиги Европы? При всём уважении к «Шерифу», «Омонии» это действительно выглядит максимально странно и некрасиво. Если Роналду не нужен был, можно было полюбовно летом расстаться.

Кстати, критика инфраструктуры «МЮ» была абсолютно по делу. Не зря же клуб её обновляет.

При этом португалец на самом деле со всеми своими претензиями повёл себя максимально корректно, дождался паузы в сезоне, чтобы не создавать давления на результаты команды. Печально лишь, что красивая история с возвращением Роналду в «МЮ» завершается вот так. Однако это уже не тот «МЮ», где португалец начинал карьеру. Роналду же ещё хочет что-то успеть, и это по-спортивному круто.

Роман Андреев