Тен Хаг: «Когда я заканчивал работу в «Аяксе», то уже знал, что Антони уйдёт летом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что знал об уходе Антони из «Аякса» ещё в январе этого года, когда возглавлял амстердамцев. Бразилец уже тогда изъявил желание сменить клубную прописку летом.

«Когда я заканчивал работу в «Аяксе», то уже знал, что Антони уйдёт летом. Это было известно ещё в январе. Клуб уже начал просматривать другого бразильского игрока на замену, а также Стевена Бергвейна», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне на счету Антони три забитых гола в Английской премьер-лиге. Сумма его трансфера с учётом бонусов в будущем может достигнуть 100 миллионов евро.