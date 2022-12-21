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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Когда я заканчивал работу в «Аяксе», то уже знал, что Антони уйдёт летом»

21 Декабря 2022 • 15:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что знал об уходе Антони из «Аякса» ещё в январе этого года, когда возглавлял амстердамцев. Бразилец уже тогда изъявил желание сменить клубную прописку летом.

«Когда я заканчивал работу в «Аяксе», то уже знал, что Антони уйдёт летом. Это было известно ещё в январе. Клуб уже начал просматривать другого бразильского игрока на замену, а также Стевена Бергвейна», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне на счету Антони три забитых гола в Английской премьер-лиге. Сумма его трансфера с учётом бонусов в будущем может достигнуть 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Антони
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