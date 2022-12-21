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Тен Хаг после разгрома от «Брентфорда» заставил игроков «МЮ» тренироваться в 30-градусной жаре

21 Декабря 2022 • 15:24 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг наказал своих подопечных после поражения от «Брентфорда» со счётом 0:4 на старте сезона. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, на следующий день после разгрома нидерландский специалист отменил игрокам выходной и заставил их тренироваться в 30-градусной жаре.

Напомним, вслед за этим результатом «Манчестер Юнайтед» довольно неожиданно обыграл у себя дома «Ливерпуль» со счётом 2:1, хотя до этого шёл с двумя поражениями подряд.

Сейчас «красные дьяволы» располагаются на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от топ-4 составляет три пункта – это при том, что у подопечных тен Хага есть матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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