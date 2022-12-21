Тен Хаг после разгрома от «Брентфорда» заставил игроков «МЮ» тренироваться в 30-градусной жаре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг наказал своих подопечных после поражения от «Брентфорда» со счётом 0:4 на старте сезона. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, на следующий день после разгрома нидерландский специалист отменил игрокам выходной и заставил их тренироваться в 30-градусной жаре.

Напомним, вслед за этим результатом «Манчестер Юнайтед» довольно неожиданно обыграл у себя дома «Ливерпуль» со счётом 2:1, хотя до этого шёл с двумя поражениями подряд.

Сейчас «красные дьяволы» располагаются на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от топ-4 составляет три пункта – это при том, что у подопечных тен Хага есть матч в запасе.