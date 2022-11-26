Тен Хаг требует у «МЮ» как можно скорее приобрести Гакпо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг просит у клуба как можно скорее приобрести нападающего ПСВ Коди Гакпо, который оценивается в 50 миллионов евро. По информации от ESPN, тренер хочет видеть нидерландца в команде уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, Гакпо на чемпионате мира уже успел отметиться двумя голами в двух матчах группового этапа за сборную Нидерландов, поразив ворота Сенегала и Эквадора.

Ранее сообщаось, что помимо «Манчестер Юнайтед» в трансфере нападающего заинтересован мадридский «Реал», а также мюнхенская «Бавария», которая находится в поисках нового форварда.